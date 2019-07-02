ليبيا / أحمد المسماري : سلاح الجوّ قصف 30 هدفًا في ضواحي طرابلس

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو نفذ غارات على ثلاثين هدفا بطريقة مباشرة في العزيزية والسواني وتاجوراء.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء 2 جويلية 2019، أن قوات الجيش حددت أهدافا سيتم قصفها ليلا ونهارا بمحيط طرابلس وغريان وككلة داعيا المواطنين للابتعاد عن تمركزات الميليشيات والجماعات الإرهابية.

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وأدان المسماري صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن جريمة تصفية جرحى الجيش في غريان مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت تورط ستة وثمانين شخصا في إدخال الميليشيات إلى غريان، ومؤكدا أن هذه التحقيقات ما زالت مستمرة.