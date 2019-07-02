قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو نفذ غارات على ثلاثين هدفا بطريقة مباشرة في العزيزية والسواني وتاجوراء.
وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء 2 جويلية 2019، أن قوات الجيش حددت أهدافا سيتم قصفها ليلا ونهارا بمحيط طرابلس وغريان وككلة داعيا المواطنين للابتعاد عن تمركزات الميليشيات والجماعات الإرهابية.
وأدان المسماري صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن جريمة تصفية جرحى الجيش في غريان مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت تورط ستة وثمانين شخصا في إدخال الميليشيات إلى غريان، ومؤكدا أن هذه التحقيقات ما زالت مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / أحمد المسماري : سلاح الجوّ قصف 30 هدفًا في ضواحي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.