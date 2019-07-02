الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي قرب الحدود التونسيّة

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بلاغ اليوم، الإثنين 1 جوان 2019، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك أمس الأحد بتبسة الحدودية مع تونس من إلقاء القبض على الإرهابي "أ. فوزي" الذي إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 2017.

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