الرئيس اللبناني يؤكد عودة 300 ألف نازح سوري إلى وطنهم

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن أن نحو 300 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى أرض وطنهم، مؤكدا تمسك بلاده بعودة النازحين دون انتظار الحل السياسي في سوريا.
ولدى استقباله، في قصر بعبدا، وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، شدد "عون" على أن القسم الأكبر من سوريا بات مستقرا وأن التوتر محصور في منطقة لا
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة، مضيفا أن السلطات اللبنانية لم تبلغ بتعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم.
وشدد عون، بهذا الصدد، على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع
ولفتت القيادة اللبنانية مرارا إلى حدة مشكلة بقاء النازحين السوريين على أراضي البلاد، مشيرة إلى أن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين ونصف مليون نسمة، يمثل عبئا كبيرا على البلاد.
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