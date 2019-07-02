الدفاع الروسية: مقتل 14 بحارا نتيجة حريق شب على متن غواصة للبحث العلمي

لقى 14 بحارا مصرعهم نتيجة حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق الذي نشب على متن الغواصة، يوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الغواصة

تقع حاليا في قاعدة تابعة للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك على شاطئ بحر بارينتس (شمال غرب البلاد).

وجاء في البيان أن القائد العام للبحرية الروسية يتولى الإشراف على التحقيق في الحادث.