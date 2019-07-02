لقى 14 بحارا مصرعهم نتيجة حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق الذي نشب على متن الغواصة، يوم الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الغواصة
وجاء في البيان أن القائد العام للبحرية الروسية يتولى الإشراف على التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: مقتل 14 بحارا نتيجة حريق شب على متن غواصة للبحث العلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.