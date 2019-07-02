سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأنباء المتداولة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ونقل حساب وزارة خارجية السلطنة على "تويتر" عن مصدر مطلع وصفه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل، بأنها لا أساس لها من الصحة.

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