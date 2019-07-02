الأسد يهدي الرئيس الفلسطيني مصحفًا مكتوبًا بماء الذهب

أهدى الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصحفًا مكتوبًا بماء الذهب، تسلمه أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لـمنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد الهادي مع وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري، محمد عبد الستار السيد، الاثنين 1 من تموز، في مكتب الأخير بالعاصمة دمشق.

وذكرت “منظمة التحرير الفلسطينية” عبر موقعها الرسمي أن عبد الستار السيد قدم نيابة عن بشار الأسد هدية عبارة عن مصحف مكتوب بماء الذهب للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت المنظمة إن عبد الهادي قدم هدية بدوره أيضًا لوزير الأوقاف عبارة عن ساعة مطرزة بالمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطيني.

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري عبر “فيس بوك” صورًا من اللقاء وتبادل الهدايا بين عبد الستار السيد وأنور عبد الهادي.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية، إن “القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مبادئ راسخة وثابتة في ضمير الأمة، وإن سوريا التي تتعرض لكل هذه المؤامرات من الصهيونية وأمريكا والأعراب إنما هو بسبب موقفها الثابت و المبدئي من القضية الفلسطينية”.