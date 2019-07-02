وزارة الدفاع الروسية: مقتل 14 بحاراً في حريق غواصة

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 14 شخصاً من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحاً عسكرياً في المياه الإقليمية الروسية.

ونقلت وكالتا الإعلام الروسية وتاس عن الوزارة قولها إن الحادث وقع،أمس الإثنين، وتم إخماد الحريق وإن الغواصة موجودة الآن في قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في سيفيرومورسك على بحر بارنتس وإن تحقيقاً بدأ لمعرفة سبب الحريق .

وكانت الغواصة الروسية كورسك التي تعمل بالطاقة النووية قد غرقت في قاع بحر بارنتس في أغسطس 2000 بعد وقوع انفجارين في مقدمتها مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 118 شخصاَ. اقرأ أيضاً.. روسيا تبدأ تصنيع أسرع مقاتلة اعتراضية خفية في العالم

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