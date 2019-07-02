مباحثات مصرية كويتية لتوسيع التعاون والاستثمار في مجال البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، متانة العلاقات الثنائية بين مصر والكويت في مختلف المجالات التي تحقق المصالح المشتركة وتحظى بالدعم الكامل من القيادة السياسية بالبلدين.
وجاء ذلك خلال استقباله المهندس عبد الناصر الفليج العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، والشيخ خالد الصباح نائب العضو المنتدب والوفد المرافق.
وأشار الملا إلى أن العلاقات التجارية بين قطاع البترول ومؤسسة البترول الكويتية تشهد تطوراً مستمراً ، مشيداً بالالتزام من الجانبين والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.
وتم خلال اللقاء استعراض العقدين التجاريين لتوريد كميات من الزيت الخام لتكريرها بمعامل التكرير المصرية، بالإضافة إلى كميات من المنتجات البترولية، وبحث فرص توسيع التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والمنتجات، كما تناول اللقاء أنشطة الاستثمار البترولية الكويتية بمصر.
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من جانبه صرح الفليج، أن التعاون مع قطاع البترول يمثل نموذجاً متميزاً، وأن هناك رغبة ودافع لتطوير وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة في ضوء عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
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