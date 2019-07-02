مقتل 50 شخصاً في حادث حريق بنيجيريا

قال متحدث باسم حاكم ولاية بنوي في وسط نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا عندما اشتعلت النيران في وقود كانوا يسحبونه من شاحنة صهريج تعرضت لحادث.

وقال المتحدث: "انقلبت شاحنة محملة بالوقود، أمس الإثنين، والناس كانوا يسحبون الوقود منها عندما اندلع الحريق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا". وأصيب آخرون بجروح بالغة ونقلوا للمستشفى.

ومثل هذه الوقائع شائعة في نيجيريا، لكن نادراً ما تكون أعداد الوفيات مرتفعة هكذا. والوقود زهيد السعر في نيجيريا لكن الكثيرين يعيشون في فقر مدقع.

وفي أكتوبر الماضي قتل 60 شخصاً عندما اشتعلت النيران في نفط يتسرب من خط أنابيب بجنوب شرق البلاد.

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