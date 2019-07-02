مصر تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية

أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال لقاء عقده حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم أمس الإثنين، مع السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية.

وحسب البيان، أكد السفير عيسى، أن مصر لن تألو جهداً لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلّا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد.

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من جانبه، تناول السفير السوداني التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حالياً بشأن المبادرة الأفريقية - الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، وأكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة.