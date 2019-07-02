أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال لقاء عقده حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم أمس الإثنين، مع السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية.
وحسب البيان، أكد السفير عيسى، أن مصر لن تألو جهداً لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلّا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد.
اقرأ أيضاً... قرقاش: من المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار
من جانبه، تناول السفير السوداني التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حالياً بشأن المبادرة الأفريقية - الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، وأكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.