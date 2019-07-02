مقتل 16 جندياً في هجوم على معسكر غربي النيجر

أعلن عمدة مدينة إيناتس في النيجر، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا 16 جندياً في هجوم على معسكر للجيش غربي النيجر.

واتهم عمدة مدينة إيناتس، أسألك الحمد، المتطرفين المتواجدين على الحدود مع مالي بتنفيذ الهجوم الذي وقع أمس الإثنين، في الوقت الذي تستعد فيه النيجر لاستضافة قمة للاتحاد الأفريقي نهاية هذا الأسبوع.

وتنشط الجماعات الإرهابية المتشددة بشكل خاص في منطقة غرب النيجر، وهي ليست بعيدة عن الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. ويوالي بعض هذه الجماعات تنظيم القاعدة الإرهابي، بينما يرتبط البعض الآخر بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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