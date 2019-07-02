الصين "تأسف" لقرار إيران تجاوز مخزون اليورانيوم

أعربت الصين عن أسفها لقرار إيران تجاوز الحدّ المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن "الصين تأسف للتدابير التي اتخذتها إيران".

وأعلنت طهران الاثنين تنفيذ تهديدها وأن مخزونها تجاوز هذا الحدّ. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر.

واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب ذلك إيران بأنها "تلعب بالنار"، على خلفية توترات شديدة أصلاً بين البلدين.



وأعلنت إيران نواياها الشهر الماضي بإمكانية انسحابها من الاتفاق بحلول أول يوليو ما لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمال لديها.

Advertisements

والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني. وتسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين إلى الحفاظ على هذا النصّ الموقع في فيينا.

وجعلت العقوبات الأميركية إيران معزولة بشكل شبه كامل عن النظام المصرفي الدولي مما أفقدها جميع مشتري نفطها تقريباً.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يسمح لإيران بامتلاك مخزون أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة.

اقرأ أيضاً..ماكرون: على إيران "العودة" عن تجاوز مخزون اليورانيوم