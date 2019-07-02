كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات مصرية كويتية لخلق فرص إستثمارية في مجال البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري متانة العلاقات الثنائية بين مصر والكويت في مختلف المجالات التي تحقق المصالح المشتركة وتحظى بالدعم الكامل من القيادة السياسية بالبلدين.

جاء ذلك خلال استقباله المهندس عبد الناصر الفليج العضو المنتدب للتسويق العالمى بمؤسسة البترول الكويتية والشيخ خالد الصباح نائب العضو المنتدب والوفد المرافق.

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وأشار الملا إلى أن العلاقات التجارية بين قطاع البترول ومؤسسة البترول الكويتية تشهد تطوراً مستمراً ، مشيداً بالالتزام من الجانبين والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة .

وتم خلال اللقاء استعراض العقدين التجاريين لتوريد كميات من الزيت الخام لتكريرها بمعامل التكرير المصرية بالإضافة إلى كميات من المنتجات البترولية وبحث فرص توسيع التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والمنتجات، كما تناول اللقاء أنشطة الاستثمار البترولية الكويتية بمصر .

من جانبه صرح الفليج أن التعاون مع قطاع البترول يمثل نموذجاً متميزاً وأن هناك رغبة ودافع لتطوير وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة في ضوء عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.