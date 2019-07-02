كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له وآخرها افتتاح اسرائيل لما أسمته بنفق " طريق الحجاج " .

وأعرب الأزهر في بيان له اليوم عن رفضه هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الاديان وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، داعيا كافة الدول إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وأن تتصدى بقرارات حاسمة لوقف عبث إسرائيل واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن استمرار انتهاكات إسرائيل لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالا.