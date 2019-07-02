كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: السلطات تدعو أعضاء الحزب والمسؤولين والجنود إلى التعلم من بطل حرب مخضرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الصينية، تعميما يدعو أعضاء الحزب والمسؤولين والجنود وقدامى المحاربين إلى التعلم من تشانغ فو تشينغ، بطل الحرب البالغ من العمر 95 عاما، والذي كرمته البلاد مؤخرا.

ويعد تشانغ، الذى تقاعد من الجيش فى عام 1955 وعمل فى محافظة نائية منذ ذلك الحين، نموذجا يحتذى به لجميع أعضاء الحزب فى الصين فى العصر الجديد، وفقا للنشرة الصادرة عن دائرة التنظيم وقسم الدعاية الشيوعى، حزب الصين المركزي، وزارة شؤون المحاربين القدامى وإدارة العمل السياسي باللجنة العسكرية المركزية.

وخدم "تشانغ" كجندي مع الجيش الميداني الشمالي الغربي، واحدة من القوات الرئيسية لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال حرب التحرير، وحصل مرتين على لقب الشرف "Combat Hero".

وبعد تقاعده من الجيش، اختار العمل وتكريس حياته للمناطق الجبلية المنكوبة بالفقر في مقاطعة لايفنغ بمقاطعة هوبى بوسط الصين.

وقالت النشرة، إنه يتعين على منظمات الحزب على جميع المستويات تشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين والجنود وقدامى المحاربين على العمل بجد والسعي لتحسين رفاهية الناس.

