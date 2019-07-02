كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تطالب بالإفراج عن 3 من مواطنيها في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الليبي محمد الطاهر سياله تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس من العام المنصرم.

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وشدد الصفدي خلال الاتصال على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فوراً على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وأعادتهم إلى المملكة، وفقاً لما ذكرته "بوابة أفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد الوزير الليبي اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع، وأوضح أن سبب التأخر بالإفراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى الميليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى، وأن السلطات نجحت مؤخراً بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.