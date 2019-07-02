كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على مطار أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية ، والذي أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

في بيان لها اليوم ، شجبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وزارة المالية والهجرة ، الهجوم الإرهابي الذي يتعارض مع جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.

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وكررت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ، ودعمها الكامل للإخوة في المملكة ، ودعمها لجميع التدابير المتخذة لحماية أمنها واستقرارها ، ودعمها لجميع التدابير المتخذة في مواجهة التطرف والإرهاب .

وأشار البيان إلى أن "أمن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية غير قابل للتجزئة" ، مضيفًا "أي تهديد أو خطر على أمن المملكة يعد تهديدًا لأمن واستقرار دولة الإمارات".

تمنت الوزارة الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا العمل الإرهابي.