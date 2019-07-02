كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يستهدفون أمازون في فرنسا لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر مئات من النشطاء خارج مقر شركة أمازون في باريس وفي اثنين من مراكز التوزيع الإقليمية في فرنسا اليوم الثلاثاء كجزء من المظاهرات المكثفة لتغير المناخ.

وحظي الاحتجاج بدعم من مجموعات من بينها "جيليتس جايونز"، الذين نظموا مظاهرات على مدى أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المنظمون إن نحو 240 شخصًا منعوا الوصول إلى مكتب أمازون الرئيسي في باريس.

وقال المنظمون إن حوالي 70 شخصًا يحاصرون مركز توزيع في مدينة تولوز الجنوبية وتجمع 80 آخرون في مركز بالقرب من مدينة ليل، حيث أجبر العمال على العودة إلى منازلهم وتوقفت العمليات في المستودعين. ولكن لم يستجب ممثلو "أمازون" لطلب التعليق الفوري.

وأعلنت شركة التجزئة في وقت سابق عن إنشاء 1800 وظيفة جديدة في فرنسا حيث تتطلع إلى رفع عدد موظفيها الدائمين إلى 9.300 بحلول نهاية العام.

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وقال المشاركون في المظاهرات إنهم غاضبون من تقرير صدر الأسبوع الماضي أظهر أن فرنسا متأخرة في التزاماتها بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ.

وقال المنظمون إن الهدف لم يكن إغلاق شركة أمازون في فرنسا ولكن إلغاء خططها للتوسع في عام 2020.

وتوسعت عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي عبر الإنترنت بسرعة في السوق الفرنسية، مما دفع المنافسين المحليين إلى رفع مستوى لعبتهم.

توسعت الاحتجاجات في جميع أنحاء شمال وغرب أوروبا في الأشهر الأخيرة، حيث قاد الناشط السويدي المراهق غريتا ثونبرغ حملة رفيعة المستوى خرج فيها الطلاب من المدرسة يوم الجمعة.

وأمرت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين بإجراء تحقيق في الأساليب المستخدمة ضد الاحتجاج السلمي.