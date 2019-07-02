كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي والإمارات تعلن الحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي اليوم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلي حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي الذي توفي يوم امس الاثنين 28 من شوال 1440 في المملكة المتحدة.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

و قد أعربت وزارة الشؤون الرئاسية عن تعازيها في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وأعلنت فترة حداد لمدة ثلاثة أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.