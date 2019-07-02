الأعرج: المهرجانات ليست ترفا ولا تبذيرا للمال العام.. إنها استثمار اقتصادي واجتماعي

رفض محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الاتهامات الموجهة إلى وزارته بخصوص تبذير المال العام، من خلال تنظيم عدد من المهرجانات في مختلف المدن المغربية.

وقال الأعرج، صباح اليوم الثلاثاء، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب، “يتحدثون عن تبذير المال العام، أين يقع ذلك؟”.

وأضاف الوزير ذاته: “المهرجانات ليست ترفا، ولا تبذيرا للمال العام، إنها استثمار اقتصادي واجتماعي مهم”.

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ويرى المتحدث نفسه أن تنظيم المهرجانات يعود بالنفع على الفنانين، وسكان المدن، التي تحتضن تلك المهرجانات.

وأضاف الأعرج: “الفنانون يستفيدون، ويوجد وقع اقتصادي، واجتماعي على المدن، ونحن نشتغل على إعداد إحصائيات عن الوقع الاقتصادي والاجتماعي للمهرجانات”.

وبخصوص المهرجانات التراثية، قال الأعرج إن كلفتها من ميزانية الوزارة لا تتجاوز 500 ألف درهم سنويا.