أفعى كبيرة تخلق الرعب في مركز تجاري معروف في تطوان

أثار ظهور أفعى كبيرة، يوم الأحد، في إحدى الساحات المقابلة لمركز تجاري معروف في مدينة تطوان، حالة من الفزع في صفوف زبائنه، ما خلق استنفارا شديدا لدى السلطات الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن المواطنين اتصلوا بالمصالح المختصة لإخبارهم بوجود أفعى داخل إحدى السيارات المركونة بمرآب السيارات التابع للمركز التجاري ذاته.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الوقاية المدنية وضعت طوقا في مكان وجود الأفعى، التي تمت السيطرة عليها بعد ذلك.
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