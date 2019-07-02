مكناس.. انتحار مجاز عاطل عن العمل بطريقة مؤلمة 

أقدم شاب في العشرينات من عمره على الانتحار بطريقة بشعة، مساء أمس الاثنين، حيث عثر على جثته معلقة بواسطة حبل داخل غرفة في منزل أسرته في منطقة “وجه معروف” وسط مكناس.

وأفادت مصادر محلية لـ”اليوم24″ أن الهالك كان يبلغ من العمر قيد حياته 28 سنة، وكان عاطلا عن العمل، وقد عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، بعدما وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان، فيما تبقى أسباب انتحار الشاب الهالك غير معروفة إلى حدود الساعة.

وعملت المصالح الأمنية على فتح تحقيق في واقعة انتحار الشاب، لكشف ظروف، وملابسات ذلك.

يذكر أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.