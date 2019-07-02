بعد مباراة جنوب إفريقيا.. فيصل فجر يمنح قميصه لفنان – صورة

منح اللاعب المغربي، فيصل فجر، أمس الاثنين، الفنان الكويتي مصعب العنزي، قميصه، الذي لعب به مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب جنوب إفريقيا.

ونشر العنزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة من مدرجات ملعب السلام، الذي حقق فيه المنتخب الوطني ثالث فوز على التوالي بكأس إفريقيا، وظهر فيها وهو يحمل قميص فجر، موجها إليه الشكر على هديته.

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وسافر سفير الأغنية المغربية، مصعب العنيزي، إلى مصر لتشجيع المنتخب المغربي، تعبيرا منه عن اعتزازه بالمغرب، واحساسه بالانتماء إليه.

ويوجد في مصر عدد من أهل الفن المغاربة، الذين يشجعون المنتخب الوطني، منهم زهير بهاوي، وزهير زائر، وأسامة رمزي، وعادل إشبي.

وتمكن المنتخب الوطني، في مباراته، يوم أمس الاثنين، من حسم صدارة مجموعته، بعدما تفوق في جميع مبارياتها.