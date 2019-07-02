روسيا: مصرع 18 شخصا وفقدان 17 في فيضانات سيبيريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 18 شخصا، على الأقل، مصارعهم، واعتبر 17 آخرين في عداد المفقودين، اليوم الثلاثاء، نتيجة فيضانات مدمرة اجتاحت جنوب شرق سيبيريا.
وقال رئيس الفرع الإقليمي في وزارة الطورائ، فلانتين نيليوبوف، اليوم الثلاثاء، إن 18 شخصا لقوا حتفهم كما أن البحث جار عن 17 مفقودا.
وعلم أن الفيضانات التي تبعت الأمطار الموسمية أضرت بخمسة وخمسين قرية وبلدة في منطقة إركوتسك.
وهطلت أمطار غزيرة، الأسبوع الماضي، في منطقة إيركوتسك، الإقليم الواقع في سيبيريا والمطل على بحيرة بايكال. وتسبّبت الأمطار بفيضان البحيرة ونهر أنغارا، أكبر نهر في المنطقة.
وبحسب وزارة الطوارئ فإن أكثر من أربعة آلاف منزل دمرهم الفيضان. وقال مسؤولون إن 1258 شخصا حصلوا على مساعدة طبية، كما أودع 191 شخصا منهم مستشفيات.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت، وفقاً لخدمات الطوارئ في المنطقة، إلى أن المياه غمرت 6700 منزل يعيش فيها حوالي 32700 شخص.
وكان قد زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المنطقة يوم الأحد في طريق عودته من قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأمر الجيش بالانضمام لجهود الإنقاذ.
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