شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. جلسة توعوية حول حقوق المرأة في سيئون والان مع التفاصيل
عقد في مدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم ، جلسة توعوية حول مخرجات الحوار الوطني والتي نفذها مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار بالشراكة مع مؤسسة بسمة.
ووفق وكالة "سبأ" ناقشت الجلسة التي حضرتها 25 مشاركة، مخرجات الحوار الخاصة بحقوق المرأة، وجملة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي كفلها مسودة الدستور الجديد.
كما ركزت الجلسة حول دور واسهامات المرأة في مرحلة بناء اليمن الاتحادي، الذي اصبح لها الحق بنسبة لا تقل عن ٣٠بالمائة من المناصب القيادية في المؤسسات والمجالس المعينة والمنتخبة، وتوسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. جلسة توعوية حول حقوق المرأة في سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.