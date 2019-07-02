شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. جلسة توعوية حول حقوق المرأة في سيئون والان مع التفاصيل

عقد في مدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم ، جلسة توعوية حول مخرجات الحوار الوطني والتي نفذها مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار بالشراكة مع مؤسسة بسمة.

ووفق وكالة "سبأ" ناقشت الجلسة التي حضرتها 25 مشاركة، مخرجات الحوار الخاصة بحقوق المرأة، وجملة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي كفلها مسودة الدستور الجديد.

كما ركزت الجلسة حول دور واسهامات المرأة في مرحلة بناء اليمن الاتحادي، الذي اصبح لها الحق بنسبة لا تقل عن ٣٠بالمائة من المناصب القيادية في المؤسسات والمجالس المعينة والمنتخبة، وتوسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية.