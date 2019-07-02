شكرا لقرائتكم خبر عن عويضان: النخبة الحضرمية والأمن يعملان على خط واحد والان مع التفاصيل

أكد العميد ركن عوضان سالم عويضان- أركان المنطقة العسكرية الثانية، أن قوات النخبة الحضرمية والامن خط أحمر لايمكن القبول بتجاوزه أو تعديه. وقال- في كلمته اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي احيته إدارة شرطة ساحل حضرموت امس:"ان لدينا قادة حضارمة أفذاذ وجيش حضرمي سابق يشهد له التاريخ .. ويشهد التاريخ لقائده اللواء الركن فرج البحسني أنه كان ينظّم ويقود المناورات بتقنية عالية".

وأضاف العميد عويضان أن قوات النخبة والأمن يعملان على خط واحد.

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وتابع: لن نسمح لأحد أن يقترب منهما أو يحاول العبث بهاتين المؤسستين.

وفي سياق آخر، قال عويضان ان القات آفة الدمار وهي سبب ما نحن فيه اليوم وعلى الأسرة تقع مهمة مراقبة أبنائها، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل حضرموت الأمن والأمان والعلم والحزم والربط.

ودعا الحضارم في ختام حديثه، للعودة الى تاريخهم، مؤكدا ان لديهم تاريخ مشرّف ورجال وقادة عظماء يجب السير على نهجهم لإعادة البريق لحضرموت التاريخ والحضارة