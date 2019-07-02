ألقت الشرطة بوسط باكستان القبض على رجل لقتله تسعة أشخاص من بينهم زوجته وأطفاله، وقام بعد ذلك بحرق جثمانهم، وذلك ضمن أحدث جرائم الشرف.
وأضاف أن الزوجة كانت في منزل والديها عندما اقتحم أجمل ووالده وشقيقه المنزل، وفتحوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
والقتلى هم زوجة أجمل وطفلين وستة من أفراد أسرة الزوجة.
وقام الرجال بعد ذلك بإضرام النار في المنزل.
وألقت الشرطة القبض على أجمل ووالده بعد ساعات من الحادث، وتقوم حاليا بمداهمات من أجل القبض على شقيق أجمل.
وتشير سجلات الشرطة إلى أن نحو 800 شخص من الرجال والنساء لقوا حتفهم في جرائم متعلقة بالشرف في أنحاء باكستان خلال عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل طفليه وزوجته و6 من أهلها ثم اضرم النار في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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