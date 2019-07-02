اتحاد المبارزة يقيم دورة تدريبية لتصنيف المدربين

رياضة 2019-07-02 | 15:17 61 مشاهدة ضمن منهاجه السنوي، يقيم الاتحاد العراقي للمبارزة الدورة التدريبية التصنيفية لمدربي المبارزة في عموم العراق والتي ستنطلق ابتداءاً من يوم الجمعة الخامس من شهر تموز الجاري ولمدة خمسة ايام.



يذكر ان الاتحاد العراقي للمبارزة يحرص على تكوين العناصر الفنية للعبة في مجال التدريب وهو ما سينعكس بصورة واضحة على مستوى لعبة المبارزة بالعراق لذا يسعى الاتحاد الى توفير كل التسهيلات اللازمة لأنجاح هذا الحدث المهم والذي يحقق الدعم للرياضية العراقية. ووجه الاتحاد المركزي الدعوة لجميع الفروع التابعة للاتحاد العراقي للمبارزة والاندية والمسجلة في وزارة الشباب والرياضة شرط ان لا يقل عمر المدرب عن 20 سنة وان يخضع المشارك للاختبار النظري والعملي، حيث ستكون الدورس النظرية في تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة فيما ستكون الدورس العملية في مهارات وقانون المبارزة.يذكر ان الاتحاد العراقي للمبارزة يحرص على تكوين العناصر الفنية للعبة في مجال التدريب وهو ما سينعكس بصورة واضحة على مستوى لعبة المبارزة بالعراق لذا يسعى الاتحاد الى توفير كل التسهيلات اللازمة لأنجاح هذا الحدث المهم والذي يحقق الدعم للرياضية العراقية.

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