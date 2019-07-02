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عدنان حمد: لم أفكر للحظة واحدة بالتخلي عن واجبي تجاه وطني

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2019-07-02 | 15:00

عدنان حمد: لم أفكر للحظة واحدة بالتخلي عن واجبي تجاه وطني

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رد مدرب المنتخب الوطني السابق، عدنان حمد، على بيان مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان، بشأن الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمان مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد.
واكد بنيان في بيانه، ان امر العقوبة المشاع في وسائل الاعلام والذي تتداوله الجماهير بحق المدرب عدنان حمد لا يوجد له سند قانوني صريح ، مشيراً إلى أنه ويحق لحمد مزاولة العمل التدريبي في وطنه متى ما شاء.

وفي هذا الصدد، اصدر حمد بياناً تلقت الخليج 365، نسخة منه، قائلاً "اطلعت على البيان الصادر عن مستشار رئيس الوزراء، الاخ اياد بنيان، الذي أعتز به أخا وزميلا وإذ أشكر اهتمامه بالموضوع فإنني لم أفكر للحظة واحدة بالتخلي عن واجبي تجاه وطني ورياضته".

واوضح بالقول، "طويت صفحة اللغط حول العقوبة الوهمية منذ سنوات وسعيت لتطوير قدراتي على كل الاصعدة والحمد لله رب العالمين، اجدد شكري لأخي المستشار واجدد عهدي بأن أبقى مخلصا لوطني الحبيب العراق ورياضته..والشكر موصول لكل الجمهور بل الشعب العراقي الذي لم ينس ابنه عدنان حمد".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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