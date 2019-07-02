"الخليج": كأن من يخططون ل«داعش» يقولون للعرب: «جاهز من جديد»

قالت صحيفة خليجية، "إذا صحّ التقرير الذي صدر قبل يومين عن «مركز دراسات الحرب» في واشنطن، والذي يحذر من عودة أكثر خطورة لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي «يحضّر لاستعادة أراض في سوريا والعراق، وبشكل أسرع»، فهذا يعني أننا أمام خطر داهم من جديد.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "بل يعني أيضاً أن كل الجهود والتضحيات التي بذلت من أجل هزيمة هذا التنظيم خلال السنوات القليلة الماضية ذهبت هباء، وأن هناك قوى دولية، وربما إقليمية، ما زالت تحتضن هذا التنظيم، وتوفر له كل مستلزمات البقاء والحياة، بل وتزوده بالقوة اللازمة لاستئناف مسيرة التدمير، والقتل، والذبح، والسبي، كأن مؤامرة التقسيم والتفكيك والفوضى الخلاقة، لم تنته فصولاً بعد.

ولعل ما تشهده بعض مناطق العراق من عودة للتفجيرات، ومهاجمة بعض القرى والمواقع العسكرية، وحرق للمحاصيل الزراعية، واختطاف للسكان، هو نذير بأن التنظيم الإرهابي ما زال قادراً على الحركة والأذى، وأن هناك حواضن لا تزال تتستر عليه، وتقدم له العون والمأوى.

التقرير الأمريكي أوضح أن «داعش» لا يزال «يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكّنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة»، وأن زعيم التنظيم المتخفي المدعو أبوبكر البغدادي كان «يعمل بشكل ممنهج على إعادة تشكيل التنظيم، للتحضير لموجة جديدة من العنف في المنطقة».

ومضت "يذكر أن تقارير كانت تحدثت بعد سقوط الرقة عاصمة «الخلافة»، وبعد استعادة منطقة الباغوز السورية على الحدود العراقية، وهي آخر معاقل «داعش» في سوريا، عن أن التنظيم تمكّن من تهريب أكثر من 200 مليون دولار نقداً، عبر الصحراء إلى العراق، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات".

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ويضيف التقرير، أن التنظيم الإرهابي «تمكن من المحافظة على عدد كاف من الأسلحة والتجهيزات في شبكة من الأنفاق، ومناطق دعم أخرى، بهدف تجهيز قوات جديدة».

وبينت الصحيفة "كشف التقرير عن سبب عودة «داعش»، وبهذه السرعة إلى الحياة، بالقول «إن التباطؤ في مكافحة التنظيم منحه فرصة للتخطيط للمرحلة الثانية من الحرب»، مؤكداً أن «هذا التباطؤ قد يساعد على تمدد التنظيم مرة أخرى في سوريا والعراق».

وذكرت" مضمون هذا التقرير يتوافق مع ما كان مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، أعلنه في جلسة استماع في الكونجرس، من أن تنظيم «داعش» لا يزال لديه الآف المقاتلين في سوريا، والعراق، ما يجعله قادراً على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط، وغيرها، كما أن لديه ثمانية فروع، وأكثر من 12 شبكة، والآف المناصرين المنتشرين حول العالم".

وشددت على إن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على عدم جدية في محاربة «داعش»، وعن وجود تواطؤ مقصود من جانب دول، وأجهزة استخبارات، على بقاء هذا التنظيم الإرهابي سيفاً مسلطاً على رقاب الدول العربية، للمضي في استنزافها، وتدمير قدراتها، وابتزازها، في تساوق مع الضغوط القائمة لتصفية القضية الفلسطينية، وإجبار العرب على التطبيع مع «إسرائيل»، والقبول بالأمر الواقع الذي تفرضه «إسرائيل»، والولايات المتحدة على الأرض.

واختتمت "كأن من يخططون ل«داعش» يقولون للعرب «إذا لم تقبلوا بما نعرضه عليكم، فإن»داعش«جاهز من جديد».