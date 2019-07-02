شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يغادر المستشفى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)قال نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على حسابه على فيسبوك، إن الرئيس الذي تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي غادر المستشفى أمس (الإثنين)، وهو في حالة صحية طبيعية، وسيستأنف عمله في الأيام القادمة.
ونشرت الرئاسة في وقت لاحق صورة للرئيس البالغ من العمر 92 عاماً وحوله الطاقم الطبي لدى مغادرته مستشفى عسكرياً في العاصمة تونس.
وكان السبسي قد نُقل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية وُصفت بأنها «حادة».
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