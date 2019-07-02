18 قتيلاً و4 مفقودين جراء هجوم على معسكر لجيش النيجر

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيامي) قُتل 18 جندياً وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه إرهابيون أمس (الإثنين) على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة دفاع النيجر في بيان اليوم (الثلاثاء).

قُتل 18 جندياً وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه إرهابيون أمس (الإثنين) على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة دفاع النيجر في بيان اليوم (الثلاثاء).

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