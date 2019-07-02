شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: أمريكيون يواجهون الإعدام بتهمة التجسس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)أعلن المتحدث باسم الهيئة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن الادعاء الإيراني يطالب بالإعدام لعدد من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة، في هيئات عسكرية ونووية.
ونقل التلفزيون الحكومي عن غلام قوله إن عدداً لم يحدده من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا قبل أقل من عام، يواجهون احتمال صدور أحكام بالإعدام عليهم في محاكمات عسكرية.
وكانت إيران أعلنت في أغسطس إنها اعتقلت «عشرات الجواسيس» في هيئات حكومية، العديد منهم يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية.
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