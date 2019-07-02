ترند الموجز || رفع سن المعاش لـ 65 عامًا .. حذف وردة من إعلان «أورانج» .. قرار عاجل للملك سلمان .. حقيقة رفع أسعار الوقود والمحروقات في مصر

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

نشر موقع الموجز خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حازت على متابعة القراء ، ومنها رفع سن المعاش لـ 65 عام ، وأيضاً خبر حذف اللاعب عمرو وردة من إعلان شركة أورانج ، وموجز الأخبار السعودية والذي سيطرت عليه أخبار القصف التي تتعرض له المملكة العربية السعودية ، وما نشره الموجز بشأن رفع أسعار الوقود في مصر .

وفيما يلي تفاصيل الأخبار :

أبرزها رفع سن المعاش لـ65 عامًا.. لجنة برلمانية توافق على قانون التأمينات الجديد

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، منذ قليل، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

ويتضمن التشريع الجديد مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك"، و216.08 "مديونية"، و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018/2019".

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

واستحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالي.

كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 في 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.

وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.

وأنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعي وإدارة الصندوق الاستثماري، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدي لتكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَي التضامن والمالية.(المصدر)

حذف «عمرو وردة» من إعلان شركة «أورانج»

قامت شركة “أورنج” للإتصالات، الراعي الرسمي لبطولة الأمم الإفريقية، بحذف اللاعب عمرو وردة من نسخة إعلانها الجديد والخاص ببطولة أمم إفريقيا ، وذلك تلبية لطلب رواد السوشيال ميديا ، حيث طالبوا بحذف اللاعب الشهير ، بعد فضيحة التحرش الجنسي الأخيرة .

وكانت الشركة قد علقت على هذه الأزمة مؤكدة أنها تبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وجماهير الكرة بالبطولة المقامة في مصر. (المصدر)

رد عسكري عنيف بعد قصف مطار أبها .. وتحرك عاجل من المملكة بعد قصفها بطائرات أقلعت من العراق .. وأمر ملكي عاجل من «الملك سلمان»

قصف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معسكرا لجماعة "أنصار الله" في اليمن بمحافظة إب جنوب غربي البلاد وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف استهدف، اليوم الثلاثاء، بـ7 غارات، معسكر الحمزة التابع للواء 30 حرس جمهوري في منطقة ميتم شرق مدينة إب"، لافتا إلى أن القصف أدى لانفجارات وصفها بـ "العنيفة".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، في وقت سابق، إطلاق أربعة صواريخ على قوات سعودية، في مركز الربوعة، وتنفيذ عملية هجومية في مدينة عسير، جنوب غربي السعودية.

أول تحرك من السعودية بعد تقارير عن قصفها بطائرات أقلعت من العراق

نشرت المملكة العربية السعودية منظومات مراقبة على حدودها مع العراق بحسب ما أعلنته سبوتنيك الروسية .

وتابعت الوكالة الروسية نقلا عن موقع "السومرية" العراقي، اليوم الثلاثاء، أن "السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

وإن "مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي... هذه تفاصيله

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".

ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم". (المصدر)

حقيقة زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر

فيما يترقب المصريون إعلان زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار والغاز، نفت وزارة المالية المصرية إصدار أي بيانات صحافية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود.

وكان من المتوقع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات والوقود، في إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يشير إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار ستواجه المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان حديث، أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوغو" الخاص بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها، أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.

كما ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي "تويتر" و" فيسبوك"، إضافة إلى موقعها الإلكتروني، حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري. (المصدر)