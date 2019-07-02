أيوب يلتقي وفد المعهد الوطني للتراث في فرنسا ويبحث معه سبل التعاون

بحث رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف مع وفد من المعهد الوطني للتراث في ​فرنسا​ مُمثّلًا بمديره السيد شارل بارسوناز ومسؤولة العلاقات الخارجية السيّدة بولين شاسنغ، إمكان التعاون في إنشاء وحدة إقليمية مختصة بالتراث في الجامعة اللبنانية لتدريب اختصاصيين وخبراء في المحافظة على التراث بكافة أشكاله، إضافة إلى دعم تبادل ​الطلاب​ في مستويَي الماستر والدكتوراه وتعزيز تبادل الأساتذة الباحثين والمتخصصين في مجال المحافظة على التراث.

واتفق الفريقان لتحقيق هذه الخطوة، على إبرام اتفاقية تعاون لتأطير النشاطات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك ووضعها حيّز التنفيذ، وإعداد الاختصاصيين في علم التراث وحفظه على المستوى الوطني والإقليمي، ووضع الاطر المناسبة لتأمين استمرارية هذا التعاون.