توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية الكندية ومديرية الجمارك

أعلنت ​الجامعة اللبنانية الكندية​ LCU، في بيان، أنها "وقعت، برئاسة الدكتور روني أبي نخلة، إتفاقية تعاون مع ​المديرية العامة للجمارك​ اللبنانية برئاسة المدير العام ​بدري ضاهر​، في حرم الجامعة - ​عينطورة​، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وعمداء ومدراء الكليات وأساتذة وطلاب الجامعة".

ولفتت الى أن "الفريقين وضعا من خلال هذا اللقاء، حجر الأساس في مدماك بناء إدارة جمركية حديثة متطورة شريكة مع ​القطاع الخاص​ تقوم على العلم والثقافة والمعرفة والاستثمار في بناء القدرات البشرية، وكل ذلك مستوحى من نهج ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الداعي للاستثمار في الفكر الإنساني لتمكين الفرد من رفع مستوى ثقافته الشخصية كركيزة لبناء وطن حضاري".

من جهته أكّد ضاهر أن "تحت مظلة وزير المالي ​علي حسن خليل​ الرامية الى تعزيز العلم والمعرفة وزيادة مستوى الثقافة، وتنفيذًا لخطة استراتيجية وضعت من قبلنا لتطوير ​الجمارك​ للارتقاء بها الى مستوى الدول المتقدمة وتمكينها من أداء دورها في حماية ​الاقتصاد​ الوطني وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات البشرية، قمنا بوضع بروتوكول تعاون يمكن موظفي الجمارك وأفراد عائلاتهم من الاستفادة من حسومات خاصة في جميع الاختصاصات المتاحة. وعليه، نأمل أن تكون هذه الشراكة خطوة أولى في تطوير مسيرة الثقافة والعلم والمعرفة".