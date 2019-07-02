ارسلان: طلبنا الوحيد قبل البحث بأي شيء هو تسليم المطلوبين

أشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح من دارته في خلدة اثر لقائه عائلتي مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ اللذين قتلا في حادثة قبرشمون، إلى ان "الاجتماع لم يكن ساخنا ولم يكن هناك آراء مختلفة بيننا". وقال: "بناء لطلب رجال الدين الكبار وبناء لطلب الرؤساء الثلاثة نعمل على التهدئة قدر الامكان".

وأكد ان "طلبنا الوحيد قبل البحث بأي شيء هو تسليم المطلوبين الموجودة اسماؤهم لدى ​الدولة​ بأسرع وقت وعلى ضوء سنجتمع مع الحزب والعائلات الكريمة، والدولة أبلغتنا انه لديها عددا لا يستهان به من الاسماء".

وشدد على ان "موضوع ​الشويفات​ لا علاقة له بما حصل في قبرشمون والتركيز على هذ الموضوع واضح بهدف فتح بازارات"، معتبرا ان "الدعوى التي تقدم بها ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ يدل على النوايا السوداء والحقد الدفين الموجود لدى البعض". وقال: "لحمنا ليس طريّا وليفهم القريب والبعيد نحن آخر ناس نلجأ إلى الدم والفتنة".