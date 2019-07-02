ارسلان: طلبنا الوحيد قبل البحث بأي شيء هو تسليم المطلوبين

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تصريح من دارته في خلدة اثر لقائه عائلتي مرافقي الوزير صالح الغريب اللذين قتلا في حادثة قبرشمون، إلى ان "الاجتماع لم يكن ساخنا ولم يكن هناك آراء مختلفة بيننا". وقال: "بناء لطلب رجال الدين الكبار وبناء لطلب الرؤساء الثلاثة نعمل على التهدئة قدر الامكان".
وأكد ان "طلبنا الوحيد قبل البحث بأي شيء هو تسليم المطلوبين الموجودة اسماؤهم لدى الدولة بأسرع وقت وعلى ضوء سنجتمع مع الحزب والعائلات الكريمة، والدولة أبلغتنا انه لديها عددا لا يستهان به من الاسماء".
وشدد على ان "موضوع الشويفات لا علاقة له بما حصل في قبرشمون والتركيز على هذ الموضوع واضح بهدف فتح بازارات"، معتبرا ان "الدعوى التي تقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي يدل على النوايا السوداء والحقد الدفين الموجود لدى البعض". وقال: "لحمنا ليس طريّا وليفهم القريب والبعيد نحن آخر ناس نلجأ إلى الدم والفتنة".
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