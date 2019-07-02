المؤسسة المارونية للانتشار شاركت في مؤتمر الـNAM السنوي في ميامي وفلوريدا

شاركت ​المؤسسة المارونية للانتشار​ ممثلةً برئيسها شارل ​جورج الحاج​ والمديرة العامة هيام البستاني في ​مؤتمر​ الـNAM السنوي الذي انعقد بين 23 و30 حزيران في ​مدينة ميامي​ في ​ولاية فلوريدا​ والذي ضمّ حوالى 1300 ​لبنان​ي وشارك فيه المطرانين ​غريغوري منصور​ وعبدالله زيدان مع ما يقارب 80 أسقفًا وكاهنًا من الأبرشيتين المارونيتين.

ولقد تمكنت المؤسسة خلال هذا المؤتمر من تأسيس نواة جديدة لمجلس أمنائها في ​الولايات المتحدة الأميركية​ حيث انضمّ اليه جو الخوري الذي كُلف مهام الاشراف والإدارة والدكتور طوني لبابيدي والسيد فادي شمعون على أن ينضم إليهم خلال الأشهر القادمة نخبة جديدة من الفاعليات اللبنانية.

ولقد اجتمعت المؤسسة مع أعضاء مجلس أمنائها ومدراء ومنسقي مكاتبها ووضعت خطة واستراتيجية جديدة للتواصل مع المنتشرين وتفعيل مهمة تسجيل الوقوعات الشخصية واستعادة الجنسية كما عقدت لقاءات عمل مع المطارنة والأساقفة والكهنة وتمّ التوافق على تعيين مندوبين عن كنائسهم للتعاون معها، كذلك تم الاتفاق مع رئيسة الـNAM المنتخبة السيدة روزي صهيون والمديرة التنفيذية السيدة ساندي موسى لتكليف مندوبيهم مهمة التواصل والتنسيق مع المؤسسة بهدف تعيين منسقين لنشر ثقافة التسجيل بين الرعايا وفي كافة المؤسسات الكنسية.

كذلك شارك رئيس المؤسسة شارل الحاج في حلقة عمل حول التحديات التي تواجه لبنان بسبب اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي يفوق عددهم المليونين والنتائج المترتبة عن تواجدهم في لبنان على الصعيد الأمني والاقتصادي والبيئي والتربوي والاجتماعي والذي يساهم في تفاقم البطالة لدى اللبنانيين ويدفع بالشباب الى الهجرة.

ولقد وجهت المؤسسة نداءً الى المنتشرين للتمسك بجذورهم اللبنانية والافتخار بتراثهم الوطني والكنسي وطلبت من القيمين على الكنيسة المارونية تشجيع السياحة الدينية الى لبنان كما وجهّت نداء الى الشباب المتحدر من أصل لبناني للانخراط في برنامج الاكاديمية المارونية ومتابعة البرنامج التثقيفي عبر الانترنت الذي يمكّنهم من زيارة لبنان والمشاركة في المحاضرات واللقاءات مع المسؤولين المدنيين والروحيين وزيارة كافة الأماكن الأثرية والدينية في لبنان ويؤهلهم ليكونوا سفراء المؤسسة في بلد إقامتهم.