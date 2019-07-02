وصول اللواء ابراهيم الى دارة خلدة ويجتمع بأرسلان والغريب

وصل المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ الى دارة خلدة، ويجتمع برئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في حضور وزير شؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​.

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