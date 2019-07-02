جدد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان رفضه "أي زيادة على المحروقات وخاصة البنزين والقيمة المضافة T.V.A رفضا قاطعا لأن ذلك بفرض ضرائب جديدة على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وخاصة السائقين العموميين بكافة فئاتهم مما يزيد الطين بله لما تعانيه الفئات الشعبية باستثناء حيتان المال والفاسدين من فقر وجوع وبطالة وازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار الإتحاد في بيان له، الى "اننا كنا ننتظر اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يجتث الفساد ومزاريب الهدر الحاصل برا وبحرا ونهرا وجوا وادارات الدولة وانهاء المحاصصة واستعادة الاموال المنهوبة".
ولفت الى "أننا نؤكد ونجدد رفضنا المطلق لأية زيادة على المحروقات وخاصة البنزين ونطالب باستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة كونه قطاعا استراتيجيا وحيويا ويتعلق بحياة المواطنين الفقراء وخاصة السائقين العموميين بكافة فئاتهم ونقول للمسؤولين كفاكم ظلما للفئات الشعبية. اقضوا على الفساد من منابعه يصبح عندنا فائض في المالية العامة. كما ونطالب بتأمين الحماية الكاملة لقطاع النقل البري بقمع التعديات وازديادها وانهاء فوضوية حالة ازدحام السير بإقرار خطة تنظيم النقل واستعادة المعاينة الميكانيكية التي تسخر الدولة بأجهزتها لحفنة من الحيتان على حساب المالية العامة وكل ما يشبهها من مزاريب الهدر والفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية: نرفض أي زيادة على المحروقات والـ T.V.A لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.