اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية: نرفض أي زيادة على المحروقات والـ T.V.A

جدد اتحاد ​نقابات سائقي السيارات العمومية​ للنقل البري في ​لبنان​ رفضه "أي زيادة على ​المحروقات​ وخاصة ​البنزين​ و​القيمة المضافة​ T.V.A رفضا قاطعا لأن ذلك بفرض ضرائب جديدة على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وخاصة ​السائقين العموميين​ بكافة فئاتهم مما يزيد الطين بله لما تعانيه الفئات الشعبية باستثناء حيتان ​المال​ والفاسدين من فقر وجوع وبطالة وازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الإتحاد في بيان له، الى "اننا كنا ننتظر اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يجتث ​الفساد​ ومزاريب الهدر الحاصل برا وبحرا ونهرا وجوا وادارات ​الدولة​ وانهاء المحاصصة واستعادة الاموال المنهوبة".

ولفت الى "أننا نؤكد ونجدد رفضنا المطلق لأية زيادة على المحروقات وخاصة البنزين ونطالب باستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة كونه قطاعا استراتيجيا وحيويا ويتعلق بحياة المواطنين الفقراء وخاصة السائقين العموميين بكافة فئاتهم ونقول للمسؤولين كفاكم ظلما للفئات الشعبية. اقضوا على الفساد من منابعه يصبح عندنا فائض في المالية العامة. كما ونطالب بتأمين الحماية الكاملة لقطاع ​النقل البري​ بقمع التعديات وازديادها وانهاء فوضوية حالة ازدحام السير بإقرار خطة تنظيم النقل واستعادة المعاينة الميكانيكية التي تسخر الدولة بأجهزتها لحفنة من الحيتان على حساب المالية العامة وكل ما يشبهها من مزاريب الهدر والفساد".