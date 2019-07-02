خليل وقع مرسوم تحديد الاعمال التي يحظّر على شركات الأوف شور تعاطيها

وقع وزير المالية ​علي حسن خليل​ مرسوم تحديد الاعمال التي يحظّر على شركات الأوف شور تعاطيها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته ( نظام الشركات المحصور نشاطها خارج ​لبنان​ – اوف شور).

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