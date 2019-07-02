المفتي دريان التقى منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد يرافقه سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأشار الأحمد بعد اللقاء الى ان المفتي دريان شدّد على موقف الشعب اللبناني بكامله، بكل فئاته، بكل طوائفه، بكل مكوناته، كيف انه موحد في رفض صفقة القرن ورفض ورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية. وعبّر عن دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها".
والتقى المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو الذي لفت بعد اللقاء، الى حرص المقاصد على دعم التعليم في مدرسة الإمام الأوزاعي التابعة لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي، كما اطلعناه على الرؤية المستقبلية التي نتبعها في توسعة أقسام المستشفى واعتماد احدث الأجهزة الطبية في تشخيص المرض وتفعيل العلاج لتبقى المقاصد في مقدمة الجمعيات الإنسانية التي ترعى اللبنانيين وتعمل على خدمتهم.
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