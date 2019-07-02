الحجار ناشد الحسن وعثمان لإعادة النظر بقرار اقفال مراكز السجل العدلي

ناشد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ إعادة النظر في قرار المديرية ل​قوى الامن الداخلي​ حول إقفال مراكز السجل العدلي ومن بينها مركز داريا، لما فيه من سلبيات تطال أبناء الإقليم الذين كانوا يعانون ما يعانون من مشقات التوجه نحو المدن للحصول على سجل عدلي.

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