أعلن المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث تلفزيوني، ان "لا صحة لعملية تبادل انما ما نقوم به هو تسليم المتورطين في الحوادث الاخيرة تطبيقا للقانون"، مشيرا الى ان "دوريات ​الامن العام​ تسلمت ثلاثة متورطين من منطقة ​بيت الدين​ من اصل اللائحة وما يهمنا هو المبدأ وليس العدد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم: ما نقوم به هو تسليم المتورطين ولا صحة لما يقال عن عملية تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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