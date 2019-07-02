عائلة رامي سلمان تسلمت جثته من مستشفى الشحار الغربي

تسلمت عائلة رامي سلمان جثته من مستشفى الشحار الغربي.
يذكر بأن سلمان قُتل قبل يومين نتيجة الإشكال المسلح الذي وقع بين مناصرين من الحزب التقدمي الاشتراكي وموكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل.
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