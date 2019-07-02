الديمقراطي اللبناني: عائلتا سلمان وأبي فراج يعملان على نقل جثمانيهما من مستشفى قبرشمون إلى مستشفى آخر

أعلن ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ أن "عائلتي الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج يعملان على نقل جثمانيهما من مستشفى قبرشمون إلى مستشفى آخر".

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