أردوغان: تعزيز العلاقات التركية الصينية سينعكس إيجابا على السلم الدولي

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "تعزيز العلاقات القائمة بين بلاده و​الصين​ سينعكس إيجابا على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي"، معرباً عن ثقته بـ"أن إمكانات تعزيز التعاون بين ​تركيا​ والصين كبيرة جدا، وأن مشروع طريق الحرير يربط حضارتي البلدين".

ولفت إلى "اننا متفقون مع الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وإنني أزور الصين حاليا وسط تعاظم التحديات التي تهدد ​الأمن​ والاستقرار العالميين".