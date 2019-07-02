أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بانه "نظم الآلاف من ​القلمون​ الغربي والشرقي ب​ريف دمشق​ وقفة تضامنية في مدينة ​النبك​ دعماً للجيش السوري على الجبهات ووقوفاً مع الاهالي المحاصرين في مدينة أدلب بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والحزبية والدينية"، مشيراً إلى أن "اهالي القلمون عبروا عن مساندتهم للجيش السوري ووقوفهم الى جانب بلدهم وقائدهم وأكدوا ان كافة ​الاراضي السورية​ سوف تعود تحت سيطرة ​الدولة​ مشيرين الى ان ​الجولان​ سيبقى سوري وان ​منطقة النبك​ سورية ستبقى داعمة للقيادة السورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة تضامنية لأهالي القلمون في مدينة النبك دعماً للجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.