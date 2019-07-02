علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، على رفع إيران سقف احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، قائلا "إن خطأ طهران يمكن أن يؤدي إلى حرب في المنطقة" ورأى أن "تجاوز إيران لسقف احتياطات اليورانيوم المخصب، يعد إشارة لأوروبا".
وشدد كاتز على أنه "إذا دعّمنا سياسة الولايات المتحدة ونظام العقوبات الصارم ضد إيران، فسوف يتضح قريبا أنها نمر من ورق" وتوعد بـ"أن تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية حتى لو تعين عليها العمل بمفردها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل: لن نسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية حتى لو تعين علينا العمل بمفردنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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