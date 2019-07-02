وزير خارجية إسرائيل: لن نسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية حتى لو تعين علينا العمل بمفردنا

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، ​إسرائيل كاتز​، على رفع ​إيران​ سقف احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، قائلا "إن خطأ ​طهران​ يمكن أن يؤدي إلى حرب في المنطقة" ورأى أن "تجاوز إيران لسقف احتياطات اليورانيوم المخصب، يعد إشارة ل​أوروبا​".

وشدد كاتز على أنه "إذا دعّمنا ​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ ونظام العقوبات الصارم ضد إيران، فسوف يتضح قريبا أنها نمر من ورق" وتوعد بـ"أن ​تل أبيب​ لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية حتى لو تعين عليها العمل بمفردها".