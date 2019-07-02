"الأعلى للإعلام" يعلن تطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم عمل البرامج بدءا من سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجرى تنفيذها بكل حسم بدءاً من أول سبتمبر ٢٠١٩ على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وعدم التورط فى مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية.
وحذر المجلس، فى بيان له، من مخالفة هذه الضوابط التى جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامى، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، مشددا على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.
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